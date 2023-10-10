Gümüşhacıköy'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
Gümüşhacıköy ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Gümüşhacıköy ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Gümüşhacıköy İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğünce "Sağlıkla Yaşayan Türkiye" temasıyla organize edilen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.
Katılımcılar, "Her gün 10 bin adım" yazılı dövizler taşıdı.
Toplum Sağlığı Merkezi bahçesinde son bulan yürüyüşe Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, Belediye Başkanı Zehra Özyol, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.