Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi

        Gümüşhacıköy ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:24 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhacıköy ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Gümüşhacıköy İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğünce "Sağlıkla Yaşayan Türkiye" temasıyla organize edilen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.

        Katılımcılar, "Her gün 10 bin adım" yazılı dövizler taşıdı.

        Toplum Sağlığı Merkezi bahçesinde son bulan yürüyüşe Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, Belediye Başkanı Zehra Özyol, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        Bursa'da 4 metrelik köpek balığı! Tekneye çekemedi! Yüzdürerek getirdi!
        Bursa'da 4 metrelik köpek balığı! Tekneye çekemedi! Yüzdürerek getirdi!
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"

        Benzer Haberler

        Amasya'da 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Amasya'da 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Marketten çiğ köfte alıp yiyen 5 öğrenci, hastaneye kaldırıldı
        Marketten çiğ köfte alıp yiyen 5 öğrenci, hastaneye kaldırıldı
        Amasya'da devrilen motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü öldü
        Amasya'da devrilen motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü öldü
        Amasya'da 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Amasya'da 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Amasya'da çıkan örtü yangınında 3 hektar alan zarar gördü
        Amasya'da çıkan örtü yangınında 3 hektar alan zarar gördü
        Motosikletle kaldırıma çarpan ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti
        Motosikletle kaldırıma çarpan ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti