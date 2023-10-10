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        Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden yüksekokul öğrencisi okulunda anıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesindeki otobüs kazasında hayatını kaybeden yüksekokul öğrencisi Semanur Tahtakılıç için okulunda anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:58
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        Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden yüksekokul öğrencisi okulunda anıldı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesindeki otobüs kazasında hayatını kaybeden yüksekokul öğrencisi Semanur Tahtakılıç için okulunda anma programı düzenlendi.

        Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümünü kazanan ancak Merzifon'da 10 gün önce meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren Tahtakılıç'ın sınıf arkadaşları, yeni akademik yılın başlamasının ardından sınıfa trafik kazasında kaybettikleri arkadaşlarının fotoğrafını koydu.

        Öğrenciler ve akademik kadro, Semanur Tahtakılıç için dua etti.

        Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ercan Şahin, çok üzücü bir durum yaşadıklarını, bu tarz kazaların tekrar yaşanmamasını dilediklerini söyledi.

        Tahtakılıç'ın umutları ve hayalleri olan bir öğrenci olduğuna işaret eden Şahin, "Burada bir gelecek ve meslek sahibi olmak istiyordu. Onun hayallerini inşallah buradaki arkadaşları gerçekleştirecek. Bizler de bu sayede öğrencimizi anmış ve başsağlığı dileklerimizi iletmiş olduk. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyor tedavisi devam eden yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

        Öğrencilerden Ayşegül Zehra Ekinci ise "Ben de hayatını kaybeden arkadaşım gibi, aynı firmanın bir diğer aracı ile buraya bütün umut ve heyecanımla yeni bir geleceğe ve hayata atılmak için geliyordum. Tüm arkadaşlarım ile aynı duygularla geldik ve burada tanıştık. Hayatını kaybeden arkadaşımız için çok üzgünüm çünkü o bir umutla buraya geliyordu. O umudun kırılması ve yarıda kalması çok zordu. Çok üzgünüz tüm arkadaşlarım adına sevdiklerine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

        İzmir'den Tokat'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, 30 Eylül'de Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrilmiş, kazada, 6 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

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