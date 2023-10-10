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        Amasya'da otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

        Amasya'da bir otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 15:10 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:10
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        Amasya'da otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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        Amasya'da bir otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Danişment Caddesi'nde seyir halindeki otomobilinin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan sürücü Fatih Keskin, aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu sıkıştıkları yerden kurtardıkları 2 kedi yavrusunu serbest bıraktı.​​​​​

        Keskin, gazetecilere, kedi sesi duyunca hemen yol kenarına park ettiğini dile getirerek, "Sesin motor bölümünden geldiğini anladım. İtfaiyeye haber verdim. Onlar da sağ olsunlar, yakaladılar. Biz bir biliyorduk, iki kedi çıktı." ifadesini kullandı.

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