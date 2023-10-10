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        Amasya Belediyesi HES'ten aylık 6 milyon lira gelir sağlıyor

        Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, kurdukları hidro elektrik santralinden (HES) elde ettikleri elektriği satarak ayda 6 milyon lira gelir sağladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:38 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:38
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        Amasya Belediyesi HES'ten aylık 6 milyon lira gelir sağlıyor
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        Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, kurdukları hidro elektrik santralinden (HES) elde ettikleri elektriği satarak ayda 6 milyon lira gelir sağladıklarını bildirdi.

        Çelik, gazetecilere, Akdağ mevkisine kurdukları HES'te ürettikleri elektriği elektrik dağıtım şirketlerine sattıklarını söyledi.

        Belediyeye ait su kuyularının pompalarını çalıştırmak için daha önce ayda 2,5 milyon lira elektrik ücreti ödediklerini belirten Çelik, "Şimdi bu parayı ödemiyoruz. Ayrıca hidroelektrik santralimizden aylık 6 milyon liranın üzerinde para kazanıyoruz. Oradan kazandığımız parayla Amasyalılara hizmetin en iyisini vermek için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çelik, projesi tamamlanan ve yakın zamanda aynı bölgede kuracak güneş enerjisi santraliyle bu rakamın daha yukarılara çıkarılmasını hedeflediklerini kaydetti.

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