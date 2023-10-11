Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı'dan okul ziyareti Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Gümüşhacıköy Ülkü Ortaokulu ve Işık İlkokulu'nu ziyaret etti.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Gümüşhacıköy Ülkü Ortaokulu ve Işık İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okullarda incelemelerde bulunan Büyükkaymakcı, ihtiyaçları konusunda Okul Müdürü Aydın Altundağ'dan bilgi aldı.

Büyükkaymakcı, bir araya geldiği öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik etti.

Daha sonra sınıfları ziyaret eden, öğrencilerle sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyen Büyükkaymakcı, bütün başarısını kitaplara borçlu olduğunu ifade etti.

Kaymakam Büyükkaymakcı, "Okuduğunu anlamak çok önemlidir. Sizlere çok okumayı ve değişik kitaplar okumayı öneriyorum. Okudukça merakınız artacak, merakınız arttıkça da öğrenme isteğiniz oluşacaktır. Merak ve istek sonuçta öğrenmeyi ve başarıyı getirir." diye konuştu.