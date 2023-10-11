Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da otizmli çocuklara yüzme eğitimi veriliyor

        Amasya Üniversitesi ve Amasya Otizm Derneği işbirliğiyle otizmli çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:49 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da otizmli çocuklara yüzme eğitimi veriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya Üniversitesi ve Amasya Otizm Derneği işbirliğiyle otizmli çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.

        Amasya Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda, 180 otizmli çocuğa antrenörler ve eğitmenler tarafından yüzme öğretiliyor. Çocuklara, havuzda aileleri de eşlik ediyor.

        Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, otizmli çocukların fiziksel ve ruhsal yönlerinin gelişimine katkı sağlamak için yüzme derslerine büyük önem verdiklerini söyledi.

        Çocukların mutlu olmasının kendilerini daha çok sevindirdiğini belirten Turabi, "Amasya Otizmliler Deneği ile birlikte, ortaklaşa yürüttüğümüz faaliyet çerçevesinde özellikle Otizm Eylem Planı'nı yüzde yüz güzellikle ve muhabbetle gerçekleştiriyoruz. Burada havuzdaki eğitmenlerimiz özellikle onlara yüzme öğretirken, hakikatte aslında geleceğe kulaç attırıyor. Bu fırsatımız olduğu için de biz Cenabıallah'a şükrediyoruz" dedi.

        Dernek Başkanı İbrahim Kurt ise "Amasya'da 180'den fazla çocuğumuz var, salonlarda spor yapıyorlar. Otizm Eylem Planı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yayımladığı bir plan, bunun hayata geçmesi noktasında çaba sarf ediyoruz. Burada çocuklarımıza hayata kulaç attırıyoruz, yaşama kulaç atıyorlar. Bu şekliyle eğitimin bir parçasını icra ediyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'

        Benzer Haberler

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı'dan okul ziyareti
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı'dan okul ziyareti
        Akşener: Irak ve Suriye tezkerelerine verdiğimiz desteği sürdüreceğiz
        Akşener: Irak ve Suriye tezkerelerine verdiğimiz desteği sürdüreceğiz
        Osman usta 57 yıldır ateşin karşısında mutfak eşyalarını kalaylıyor
        Osman usta 57 yıldır ateşin karşısında mutfak eşyalarını kalaylıyor
        Amasya Belediyesi HES'ten aylık 6 milyon lira gelir sağlıyor
        Amasya Belediyesi HES'ten aylık 6 milyon lira gelir sağlıyor
        Amasya'da sandviç yedikten sonra rahatsızlanan 3 öğrenci hastaneye kaldırıl...
        Amasya'da sandviç yedikten sonra rahatsızlanan 3 öğrenci hastaneye kaldırıl...
        Amasya'da otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 kedi yavrusunu itfaiye kurtar...
        Amasya'da otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 kedi yavrusunu itfaiye kurtar...