Taşova Kaymakamı Kılıç şehitlerin kabirlerini ve ailelerini ziyaret etti

Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, ilçede bulunan şehit ailelerini ve şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Şehitlerin kabirlerini ziyaret edip dua ettikten sonra aileleri ile görüşen Kılıç, şehit ailelerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu dile getiren Kılıç, "Vatan toprakları için canlarını hiçe sayarak şehitlik mertebesine ulaşan şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir, devlet olarak her daim onların yanlarındayız. Bizler evlatlarınızın yerini tutamayız ama devletimizin sıcaklığını, şefkatini sizlere göstermek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Her ne sorununuz olursa olsun her zaman sizlerin yanındayız." dedi.

Ziyaretlere Emniyet Müdürü Arif Çetin ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Barış Gündüz eşlik etti.