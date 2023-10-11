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        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel Amasya'da konuştu:

        İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını kınayan CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Elbette bir terör örgütü olarak gördüğümüz ve sivillere karşı eylemlerini kınadığımız Hamas'ın başlattığı roketli saldırılar ve ardından İsrail'in bu kez Filistin'e sivillerin canlarını da gözetmeksizin uyguladığı orantısız şiddet hepimizi fevkalade üzdü. İnanılmaz kayıplar var. Her iki tarafı da sivil kayıpların önüne geçecek sorumluluğa davet ediyoruz. Sivillere saldırmanın birer insanlık suçu olduğunun altını çiziyoruz" diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 22:35 Güncelleme: 11.10.2023 - 22:35
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        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel Amasya'da konuştu:
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        İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını kınayan CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Elbette bir terör örgütü olarak gördüğümüz ve sivillere karşı eylemlerini kınadığımız Hamas'ın başlattığı roketli saldırılar ve ardından İsrail'in bu kez Filistin'e sivillerin canlarını da gözetmeksizin uyguladığı orantısız şiddet hepimizi fevkalade üzdü. İnanılmaz kayıplar var. Her iki tarafı da sivil kayıpların önüne geçecek sorumluluğa davet ediyoruz. Sivillere saldırmanın birer insanlık suçu olduğunun altını çiziyoruz" diye konuştu.

        Partisinin Amasya teşkilatını ziyaret eden Özel, İl Başkanı Turgay Sevindi ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.

        Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de sivillerin canlarını gözetmeksizin uyguladığı orantısız şiddetin herkesi üzdüğünü söyledi.

        "Dünyada yakıcı bir gündemin olduğunu" belirten Özgür Özel şunları kaydetti:

        "Elbette bir terör örgütü olarak gördüğümüz ve sivillere karşı eylemlerini kınadığımız Hamas'ın başlattığı roketli saldırılar ve ardından İsrail'in bu kez Filistin'e sivillerin canlarını da gözetmeksizin uyguladığı orantısız şiddet hepimizi fevkalade üzdü. İnanılmaz kayıplar var. Her iki tarafı da sivil kayıpların önüne geçecek sorumluluğa davet ediyoruz. Sivillere saldırmanın birer insanlık suçu olduğunun altını çiziyoruz. Filistin'in her ne kadar Hamas gibi bir örgüt çatışmaları yeniden başlatmış olsa ve biz ağız dolusu Hamas'ı kınıyor olsak da Filistin'in 60 küsur yıldır işgal altında olduğunu, Filistinlilerin İsrail'in zulmü altında olduğunu hatırlamamız, Genel Başkanımız rahmetli Bülent Ecevit'in Filistin'de kurduğu sıcak ilişkileri, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin Kurtuluş Örgütü ile göstermiş olduğu dayanışmayı da not ediyoruz ve biz hem Ortadoğu coğrafyasında, hem bütün dünyada savaşın olmadığı, kanın akmadığı, hiçbir annenin ağlamadığı bir dünya ümit ediyoruz."

        Savaşsız bir dünyanın hayalini kurduklarını dile getiren Özel, "Bunu hem dünya için hem Türkiye için temenni ediyoruz. Çokça dile getirdiğimiz bir husus; iki şeyin rengi yoktur bizim gözümüzde ve bizim siyasetimizde. Annelerin gözünün yaşının rengi olmaz. Bir de emekçinin alnının terinin rengi olmaz. Bunun ırkı olmaz, mezhebi olmaz, dini olmaz. Farklı ülkelere mensup olmanın bir farkı olmaz. Annelerin gözlerinin yaşları eşit değerdedir ve emekçinin alnının terinin de herhangi bir ayrım olmaksızın sahiplenilmesi, savunulması gereken bir olgu olduğunu ifade etmek isteriz." dedi.

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