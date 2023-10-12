Merzifon'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

MerzifonKaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı.

Merzifon Kredi Yurtlar Kurumu Konferans Salonu'ndaki toplantıda, kurumlar arası iletişim, etik ve resmi yazışma kuralları ile kış tedbirleri değerlendirildi.

Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Vatandaşlara en iyi kamu hizmetini sunabilmek için çaba sarf ettiklerini ifade eden Güldoğan, "Toplantımızda ilçemizde yürütülen çalışmalar başta olmak üzere kurumlar arası diyalog, etik kuralları, resmi yazışma kuralları, kurum binalarının iç ve dış temizliği ile yaklaşan kış mevsimi nedeniyle sorumlu kurumlarca alınacak kış tedbirlerini ele aldık. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıda, kurumlarda görev yapan personele ve öğrencilere yönelik afet bilinçlenme ve farkındalık eğitimlerinin verilmesi hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ve daire müdürleri katıldı.