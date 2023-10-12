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        Amasya'da market denetimleri sürüyor

        Amasya Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından kentteki marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:06
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        Amasya'da market denetimleri sürüyor
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        Amasya Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından kentteki marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Ekipler, kentteki marketlere yönelik denetimlerde gramaj, son kullanma tarihi ve etiket kontrolü yaptı.

        Yetkililer, marketlerde olası bir durum karşısında vatandaşların "ALO 153" numaralı şikayet hattını arayabileceklerini bildirdi.

        Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Selim Keleş, denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

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