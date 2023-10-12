Amasya'da jandarma ekipleri radarlı hız denetimlerini sürdürüyor
Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, radarlı hız denetimleri yaparak hız limitlerine uymayan 21 sürücüye idari para cezası uyguladı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, radarlı hız denetimleri yaparak hız limitlerine uymayan 21 sürücüye idari para cezası uyguladı.
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan kara yolu ağında jandarma ekipleri tarafından radarla hız denetimi gerçekleştirdi.
Denetimde, 474 araç trafik kontrolüne tabi tutuldu. Yasal hız limitleri üzerinde araç kullandığı tespit edilen 21 sürücü hakkında idari para cezası uygulandı.
Denetimlerin süreceği bildirildi.