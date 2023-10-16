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        Amasya'da trafik kazaları kameralara yansıdı

        Amasya'da farklı tarihlerde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 17:06 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:06
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        Amasya'da trafik kazaları kameralara yansıdı
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        Amasya'da farklı tarihlerde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kentin çeşitli noktalarındaki KGYS kameraları, farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarını kaydetti.

        İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Otogar mevkisinde hatalı park yapan bir araca başka aracın çarpması, Ataşehir mevkisinde yanlış dönüş yapan minibüs ile motosikletin çarpışması, Akbilek Köprüsü'nde aşırı hızla seyir halinde olan otomobilin bariyerlere çarpması gibi birçok kaza görüntüsü paylaşıldı.

        Emniyet Müdürlüğü görüntüleri, "Trafik ortamında yapılan bir kural ihlali, pek çok insanın zarar görmesine neden olur'' notuyla paylaştı.

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