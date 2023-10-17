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        Gümüşhacıköy'de evde çıkan yangın hasara yol açtı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:15 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:15
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        Gümüşhacıköy'de evde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sallar Köyünde Ali Sak'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Yangın, Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Yangında evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

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