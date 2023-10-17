Gümüşhacıköy'de evde çıkan yangın hasara yol açtı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 17.10.2023 - 13:15 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:15
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sallar Köyünde Ali Sak'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın, Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında evde büyük çaplı hasar meydana geldi.