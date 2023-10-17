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        Amasya'da jandarmadan motosiklet denetimi

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:16 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:25
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        Amasya'da jandarmadan motosiklet denetimi
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan kara yolu ağında trafik ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Denetimde 58 motosiklet kontrol edildi, sürücü ve yolculara motosikletin güvenli kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

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