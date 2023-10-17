Amasya'da uyuşturucu operasyonda 2 zanlı yakalandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirlediği adreslere operasyon düzenledi.
Belirlenen ikametlerde ve araçlarda yapılan aramada 6 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.