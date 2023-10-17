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        Amasya'da uyuşturucu operasyonda 2 zanlı yakalandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:31 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:37
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        Amasya'da uyuşturucu operasyonda 2 zanlı yakalandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirlediği adreslere operasyon düzenledi.

        Belirlenen ikametlerde ve araçlarda yapılan aramada 6 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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