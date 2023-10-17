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        Amasya'da polisler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ünite kan bağışladı

        Amasya'da polisler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk Kızılaya 100 ünite kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 17:23 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:23
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        Amasya'da polisler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ünite kan bağışladı
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        Amasya'da polisler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk Kızılaya 100 ünite kan bağışında bulundu.

        Valilik himayesinde, "Bilgimiz zihinlere, kanımız bedenlere hayat versin" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

        Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan kan bağış merkezinde polisler, 100 ünite kan bağışı yaptı.

        Türk Kızılay Amasya Şubesi kan bağışçısı kazanım uzmanı Umut Köksal, AA muhabirine, önemli bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

        Bu tarz etkinlikleri tüm kurumlara tavsiye ettiklerini dile getiren Köksal, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Amasya İl Emniyet Müdürlüğümüzün işbirliğiyle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Burada tüm şube personeli kan bağışında bulunuyor. Kanın tek kaynağı insandır. O yüzden kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç." dedi.

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