İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Samsun ve çevre illerde protesto edildi Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Kastamonu ve Çorum'da toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Kastamonu ve Çorum'da toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

Amasya'da vatandaşlar, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Yavuz Selim Meydanı'nda toplandı.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganı atarken zaman zaman tekbir de getirdi.

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yaptıkları konuşmalarda İsrail'e tepki göstererek bu zulmün bir an önce sona ermesini istedi.

Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından dağıldı.

- Samsun

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak İsrail’in saldırılarını protesto etti.

Sela ve Kur'an-ı Kerim okunan protestoda Filistin halkına destek çağrıları yapıldı.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği protestolarda Filistin için dua edildi.

Sık sık "Kahrolsun İsrail" sloganı atılan protestolarda Gazze ve Batı Şeria’dan son bilgiler aktarıldı.

Kentte bulunan Filistinlilerin de konuşmalar yaptığı eylemde tüm dünyadaki Müslümanlara çağrıda bulunuldu.

- Çorum

Çorum'da tekbir getirerek Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Mehmetçik Aksa'ya", "Ümmet uyuma, Filistin'e sahip çık" şeklinde sloganlar attı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, Filistin'de insanlık adına utandığı, insanlığın ayaklar altına alındığı, zulmün tarihte görülmediği kadar yükseğe çıktığı anların yaşandığını söyledi.

-Sinop

Sinop’ta, Uğur Mumcu Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

Protestocular, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganı attı.

Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından dağıldı.

- Kastamonu

Kastamonu’da da Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırı protesto edildi.

Vatandaşlar ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile "Kahrolsun İsrail" yazılı dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail" sloganı atarken zaman zaman tekbir de getirdi.

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yaptıkları konuşmalarda İsrail'e tepki göstererek zulmün bir an önce sona ermesini istedi.

Fetih suresi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından vatandaşlar meydandan ayrıldı.

​​​​​​​- Tokat

Tokat'ta vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile "Kahrolsun İsrail" yazılı dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Memur-Sen Tokat Temsilcisi Şaban Ceylan, "İsrail'in saldırılarını kınıyorum. Saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saatte buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

​​​​​​​Fetih suresi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından vatandaşlar meydandan ayrıldı.