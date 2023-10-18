Suluova'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

Amasya'nın Suluova ilçesinde İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Filistin ve Türk bayrakları açtı.

Memur-Sen Suluova İlçe Başkanı Cemil Küpçü, burada yaptığı konuşmada, tarihin en büyük soykırımlarından birine şahit olduklarını belirterek, "İslam ülkeleri uyku modundan çıkmalı, İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluş gerekçesi gereği ile hareket etmelidir. Bir an önce toplanıp tepki koymalı, işgal bitmeli, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmalıdır. Kardeş Filistin halkının işgale karşı direnişini ve dünyanın farklı ülkelerinde Filistin'e destek veren milyonları selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından dağıldı.