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        Amasya'da Roma dönemine ait olduğunu değerlendirilen 5 küp ele geçirildi

        Amasya'nın Suluova ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 küp ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:03 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:03
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        Amasya'da Roma dönemine ait olduğunu değerlendirilen 5 küp ele geçirildi
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 küp ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser satmak için müşteri aradığı belirtilen bir zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Suluova ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evindeki aramada 5 küp bulundu.

        Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küpler, incelenmek üzere Amasya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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