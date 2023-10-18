Amasya'da Roma dönemine ait olduğunu değerlendirilen 5 küp ele geçirildi
Amasya'nın Suluova ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 küp ele geçirildi.
Amasya'nın Suluova ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 küp ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser satmak için müşteri aradığı belirtilen bir zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Suluova ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evindeki aramada 5 küp bulundu.
Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küpler, incelenmek üzere Amasya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.