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        Öğrenciler kumbaralarda biriktirdikleri parayı Filistin'e bağışladı

        Amasya'da Şehit Aziz Sağlam İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, kumbaralarda biriktirdikleri parayı Filistin'e bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:08 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:10
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        Öğrenciler kumbaralarda biriktirdikleri parayı Filistin'e bağışladı
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        Amasya'da Şehit Aziz Sağlam İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, kumbaralarda biriktirdikleri parayı Filistin'e bağışladı.

        Okul müdürü Ayla Keskiner ve öğretmenler, öğrencilerin yaptıkları bağışı Filistin'e ulaştırılmak üzere Amasya İHH İnsani Yardım Başkanı Derneği Başkanı Serdal Benli'ye teslim etti.

        Duyarlılıklarından ötürü okul yönetimi ve öğrencilerini tebrik eden Benli, "Bugün birlik olma zamanı. Biz de bunu çok iyi yapabilen bir milletiz. Şehit Aziz Sağlam İmam Hatip Ortaokulu kız öğrencilerimiz, kumbaralarda topladıkları parayı Filistin'e ulaştırmamız için bize teslim etti. Kendilerini anlamlı yardımlarından dolayı tebrik ediyor, hepsine teşekkür ediyorum. İsrail'in vahşice katliamlarının bir an önce son bulması için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek istiyorum. Dünyada hiçbir savaşta hastane bombalanmaz, masum siviller öldürülmez. İnsanlıktan nasibi almamış cani ve vahşi İsrail'i kınıyorum." ifadesini kullandı.

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