Merzifon'da yangın eğitimleri devam ediyor Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarını, özel sektörü ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla düzenlenen yangın eğitimleri sürüyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarını, özel sektörü ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla düzenlenen yangın eğitimleri sürüyor.

Bu kapsamda Merzifon Belediyesi İtfaiye Amiri Hüseyin Dilbil ve ekibi tarafından YEDAŞ personeline yangın eğitimi verildi.

YEDAŞ İlçe İşletme Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen eğitimde yangın söndürme, yangın anında yapılacaklar, yangın tüplerinin çeşitleri ve hangi durumlarda kullanılacakları konularında teorik ve uygulamalı olarak bilgi verildi.

Eğitimde, katılımcılara, yangın söndürme ekibinin yangına müdahalesi uygulamalı olarak gösterildi.

Dilbil, yangına müdahale konusunda büyük fayda sağlayan eğitimlerinin devam edeceğini belirtti.