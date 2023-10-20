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        Suluova'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Amasya'nın Suluova ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirinler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:21 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:23
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        Suluova'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirinler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya tarafından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, dua edildi.

        Ardından Türk ve Filistin bayraklarıyla alanda toplanan vatandaşlara hitap eden AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, 100 sene önce Osmanlı toprağı olan Kudüs'ün bugün İsrail tarafından zulme ve soykırıma maruz kaldığını söyledi.

        Bu duruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki mazlum milletlerin sesi olarak tepki koyduğunu belirten İpek, "İsrail yaptığı bu zulümler nedeniyle yıkılacaktır. Çünkü insanlık tarihi bunun benzerleri ile doludur. Müslümanlar Kudüs’ün özgürlüğünden sorumludur. Kudüs özgür olmadan insanlık özgür olmayacaktır. Türkiye bu bölgenin bölgesel gücüdür, tek belirleyicisidir ve Müslüman dünyanın, Türk İslam dünyasının, Orta Doğu‘daki tüm Türk cumhuriyetlerinin önünde liderdir." ifadelerini kullandı.

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