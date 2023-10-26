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        Bisikletliler Amasya'dan aldıkları Amasya Tamimi ve Türk bayraklarını Ankara'ya ulaştıracak

        Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında bisikletliler Amasya'dan aldıkları Amasya Tamimi'nin örneği ve Türk bayraklarını Ankara'ya ulaştıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:49 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:05
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        Bisikletliler Amasya'dan aldıkları Amasya Tamimi ve Türk bayraklarını Ankara'ya ulaştıracak
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        Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında bisikletliler Amasya'dan aldıkları Amasya Tamimi'nin örneği ve Türk bayraklarını Ankara'ya ulaştıracak.

        Başkentte yaşayan farklı meslek gruplarından 7 bisikletli Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle Amasya'ya geldi.

        Cumhuriyetin doğum belgesi olan Amasya Tamimi'nin ilan edildiği Saraydüzü Kışla Binası önünde düzenlenen törenle, bisikletlilere Amasya Valiliğince Amasya Tamimi'nin örneği, Amasya 15. Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı ile Amasya Belediyesince Türk bayrağı teslim edildi.

        Bisikletlilerin 329 kilometre pedal çevirerek, Amasya Tamimi ve Türk bayraklarını 1. TBMM binasındaki Kurtuluş Savaşı Müze Müdürlüğüne teslim edecekleri belirtildi.

        Bisikletli grup adına açıklama yapan Muzaffer Ceyhan, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Ceyhan, "Bizler Ankara'da yaşayan 7 bisikletçi Cumhuriyet'imizin 100. yılında yapılacak etkinliklere heyecan katmak amacıyla şu anda Amasya'dayız. Cumhuriyet'imize giden ilk belgenin, ilk yolun Amasya’dan geçtiği düşüncesiyle Amasya Tamimi'nin bir örneğini buradan alıp, şanlı Türk bayrağımızla birlikte Amasya, Çorum, Sungurlu, Kırıkkale ve Ankara güzergahını takip ederek 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak biçimde güzergahımızı takip edeceğiz." dedi.

        Kendilerine destek olan kurum ve kişilere teşekkür eden Ceyhan, "Bize bu etkinlikte Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Amasya Belediyesi, Türkiye Turing gibi kuruluşlar maddi ve manevi desteklerini verdiler. Bizler de bu desteklerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yedi bisikletçi teslim alacağımız emanetlerimizi Ankara'ya gururla, şerefle, onurla Cumhuriyetimizin 100. yılında 100. yıla yakışır bir biçimde teslim edeceğiz." diye konuştu.

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