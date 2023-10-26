Amasya'da köy okulu öğrencilerinden 100. yıl koreografisi
Amasya'da Büyük Kızılca Köyü Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "100" ile ay yıldız koreografisi oluşturdu.
Amasya'da Büyük Kızılca Köyü Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "100" ile ay yıldız koreografisi oluşturdu.
Okulda öğrenim gören 98 öğrencinin katıldığı koreografi çalışması, okulun bahçesinde gerçekleştirildi.
Çocuklar, "100" rakamı ile ay yıldız şeklini oluşturdu.
Çalışma ile Cumhuriyet'in 100. yılının önemini ve coşkusunu yaşatmak, milli değerlere bağlılıklarının güçlendirilmesi hedeflendi.