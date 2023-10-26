Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:55 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, "karşılıksız çek düzenleme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.K. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
        Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        "Sosyal medya fenomeni tarafından 15 milyon lira dolandırıldım!"
        "Sosyal medya fenomeni tarafından 15 milyon lira dolandırıldım!"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dilek'in katiline verilen ceza indirimine Yargıtay freni!
        Dilek'in katiline verilen ceza indirimine Yargıtay freni!
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü!
        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü!
        AYM’den ek gösterge kararı
        AYM’den ek gösterge kararı
        KYK yurdunda asansör kazası: 1 öğrenci öldü
        KYK yurdunda asansör kazası: 1 öğrenci öldü
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        "Bizi fazla akıl bu noktaya getirdi, elimizi vicdanımıza koymamız lazım"
        "Bizi fazla akıl bu noktaya getirdi, elimizi vicdanımıza koymamız lazım"
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Milli Takım'ın miladı
        Milli Takım'ın miladı

        Benzer Haberler

        Amasya'da köy okulu öğrencilerinden 100. yıl koreografisi
        Amasya'da köy okulu öğrencilerinden 100. yıl koreografisi
        Bisikletliler Amasya'dan aldıkları Amasya Tamimi ve Türk bayraklarını Ankar...
        Bisikletliler Amasya'dan aldıkları Amasya Tamimi ve Türk bayraklarını Ankar...
        Sağlık çalışanını darbeden hasta yakını tutuklandı (2)
        Sağlık çalışanını darbeden hasta yakını tutuklandı (2)
        Amasya'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Amasya'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Taşova'da 100. yıl doğa yürüyüşü yapıldı
        Taşova'da 100. yıl doğa yürüyüşü yapıldı
        Amasya'da polislerden Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 çocukla uçurtma şe...
        Amasya'da polislerden Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 çocukla uçurtma şe...