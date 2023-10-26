Amasya'da kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, "karşılıksız çek düzenleme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.