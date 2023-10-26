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        Merzifon'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:05 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:07
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        Merzifon'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri
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        Amasya’nın Merzifon ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Merzifon Kaymakamlığı öncülüğünde Orman İşletme Şefliğince Kamışlı köyü Karaçalı mevkisinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaymakam Ali Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir sevinç, coşku ve heyecanla kutlamak istediklerini söyledi. Vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla 100. yıl hatıra ormanı fidan dikimi etkinliğinde buluştuklarını aktaran Güldoğan, katılımcılara teşekkür etti.

        Etkinlikte Güldoğan, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen "100 Yüze Türküler" etkinliğine Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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