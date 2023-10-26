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        FETÖ'den aranan şahıs Amasya'da sahte kimlikle yakalandı

        Balıkesir'de FETÖ'den aranan şahıs Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sahte polis kimliğiyle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 17:22 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:22
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        FETÖ'den aranan şahıs Amasya'da sahte kimlikle yakalandı
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        Balıkesir'de FETÖ'den aranan şahıs Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sahte polis kimliğiyle yakalandı.

        Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat üzerine dün Sanayi Kavşağı'nda 05 ABS 800 plakalı otomobili durdurdu.

        Araçtaki 4 kişinin kimlik kontrolünü yapan ekipler, Ö.D. ismiyle başkomiser kimliğini gösteren şahsın durumundan şüphelendi.

        Araçtaki şahıslar Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan incelemede Ö.D'nin verdiği kimliğin sahte olduğu, gerçek kimliğinin Tugay M. olduğu ve Balıkesir İvrindi Sulh Ceza Mahkemesince, "FETÖ terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 2016'dan bu yana arandığı belirlendi.

        Tugay M. ile araçtaki Bahar A, Muhammet Emin B. ve Rıdvan C. FETÖ'ye üye oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

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