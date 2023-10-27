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        Amasya'da hazırlanan klipte farklı meslek gruplarından kişiler cumhuriyeti tanımladı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan klipte, farklı meslek gruplarından kişiler, cumhuriyeti tanımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:54 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:54
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        Amasya'da hazırlanan klipte farklı meslek gruplarından kişiler cumhuriyeti tanımladı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan klipte, farklı meslek gruplarından kişiler, cumhuriyeti tanımladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "100. Yılda Suluova Cumhuriyet'in Yüzleri" ismiyle hazırlanan klip, Atatürk'ün sesinden 10. yıl nutkunun bir bölümüyle başladı.

        Klipte öğrencilerden doktora, sporculardan ev hanımına, esnaftan tır şoförüne, tarımdan şeker fabrikası çalışanlarına, okuma yazma kursuna katılanlardan avukata, maden işçisinden Kore gazisine, depremzede aileden öğretim görevlisine kadar pek çok farklı meslek grubundan kişi, cumhuriyetin kendileri için ne anlama geldiğini söyledi.

        Klip, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçedeki kamu kurumlarınca sosyal medyadan yayımlanacak.

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