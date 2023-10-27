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        Amasya'da kermesten elde edilen gelir ile mektuplar Gazze'ye ulaştırılacak

        Amasya Bülbül Hatun Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin düzenlediği kermesten elde edilen gelir ile yazdıkları mektuplar, Gazze'ye gönderilmek üzere Amasya İHH yetkililerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:16
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        Amasya'da kermesten elde edilen gelir ile mektuplar Gazze'ye ulaştırılacak
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        Amasya Bülbül Hatun Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin düzenlediği kermesten elde edilen gelir ile yazdıkları mektuplar, Gazze'ye gönderilmek üzere Amasya İHH yetkililerine teslim edildi.

        İsrail'in Filistin'e saldırılarının ardından yardım çalışması başlatan öğrenciler, düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelir ile Gazzeli çocuklara Arapça olarak yazdıkları mektupları Amasya İHH Başkanı Serdal Benli'ye teslim etti.

        Benli, Bülbül Hatun Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Eren ile öğretmenler ve öğrencilerin Gazze yararına düzenledikleri kermesten elde edilen bağışı teslim aldıklarını belirterek, "Kız öğrencilerimizin Gazzeli çocuklarımıza yazdıkları mektupları da Avni Bahçıvan hocamızdan teslim aldık. İnşallah Vakfımız, imkan olduğunda mektupları Gazzeli çocuklarımıza iletecek." dedi.

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