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        Merzifon SYDV'den 567 öğrenciye eğitim yardımı

        Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim materyali yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:10
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        Merzifon SYDV'den 567 öğrenciye eğitim yardımı
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        Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim materyali yardımı yapıldı.

        Kaymakam Ali Güldoğan, gazetecilere, SYDV tarafından yeni eğitim öğretim yılında 567 öğrenciye 602 bin 355 lira eğitim yardımı yapıldığını söyledi.

        Eğitime desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Güldoğan, şunları kaydetti:

        "Devlet olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden muhtaçlık sınırı altında kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin ilk ve orta öğretimde okuyan 530 öğrenci velisine öğrenci başı bin lira olmak üzere toplam 530 bin lira eğitim materyal yardımı yapılmıştır. İhtiyaç sahibi ailelerimizin üniversitede eğitim görmekte olan 37 üniversite öğrencisi velisine de 72 bin 355 lira eğitim yardımı yapıldı."

        Güldoğan, gerekli şartları taşıyan ihtiyaç sahiplerine imkanlar ölçüsünde yardımda bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

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