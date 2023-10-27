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        Amasya'da lise öğrencilerinden Cumhuriyet'in 100. yılı koreografisi

        Amasya'da lise öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak amacıyla koreografisi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:21 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:21
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        Amasya'da lise öğrencilerinden Cumhuriyet'in 100. yılı koreografisi
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        Amasya'da lise öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak amacıyla koreografisi oluşturdu.

        Amasya Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 200 öğrenci ve 2 öğretmenin katılımıyla koreografi hazırlandı.

        Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan öğrenciler, 100 şeklini alacak şekilde dizildi. Koreografinin yapılması sırasında Fazıl Say'ın 100. yıl marşı da seslendirildi.

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