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        Amasya'da öğrencilerden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında koreografi çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:58
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        Amasya'da öğrencilerden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında koreografi çalışması gerçekleştirdi.

        Gümüşhacıköy Kemalpaşa İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde bir araya gelerek "100" rakamını oluşturdu.

        Koreografide bir araya gelen 300 öğrenci, daha sonra 100. Yıl Marşı'nı seslendirdi.

        Çalışma ile Cumhuriyet'in 100. yılının önemini ve coşkusunu yaşatmak, milli değerlere bağlılıklarının güçlendirilmesi hedeflendi.

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