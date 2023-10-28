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        Suluova'da Cumhuriyetin 100. yılı anısına öğrenciler Togg ile buluşturuldu

        Amasya'nın Suluova ilçesinde Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin otomobili Togg tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 07:25 Güncelleme: 28.10.2023 - 07:27
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        Suluova'da Cumhuriyetin 100. yılı anısına öğrenciler Togg ile buluşturuldu
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin otomobili Togg tanıtıldı.

        Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu, Togg aracını talep üzerine okul bahçesine getirdi.

        Türkiye'nin aracı Togg'u Cumhuriyet'in 100. yılında ilçeye kazandırmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Aksu, "Bu gururu bize yaşatan başta Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır bir hediyeyi öğrencilerimizle inceleme fırsatı buluyoruz." dedi.

        İlk defa yakından görerek inceleme fırsatı bulduğu Togg'u çok beğendiğini ifade eden 10. sınıf öğrencisi Hatice Fatma Akın ise Togg'u Cumhuriyet'in 100. yılında okullarında görmelerinin Cumhuriyet Bayramı sevinçlerini arttırdığını dile getirerek, "Devletimiz, bu tür yerlerde daha ilerlenmesi ve gelişmesi bizim için çok büyük olanak sağlayacak. Ulu Önder Atatürk’ün bize hediye ettiği devleti ve Türk milletini daha ileriye, daha yüksek seviyelere bu şekilde taşıyacağız." diye konuştu.

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