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        Amasya'da öğretmen ve öğrencilerden "100. yıl" koreografisi

        Amasya'nın Suluova ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir lisenin öğretmen ve öğrencileri kalp ve ay yıldızlı Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 09:46 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:46
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        Amasya'da öğretmen ve öğrencilerden "100. yıl" koreografisi
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir lisenin öğretmen ve öğrencileri kalp ve ay yıldızlı Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

        Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, zeybek oynayan halk oyunları ekibine askeri kıyafetiyle Atatürk'ü canlandıran bir öğrenci de eşlik etti.

        Daha sonra 200 öğrenci, ay yıldızlı Türkiye haritası koreografisi oluşturarak "İlelebet Cumhuriyet" yazılı afiş açtı. 30 öğretmen de bedenleriyle kalp yaptı.

        Okulun müdürü Ayşegül Atasoy, Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve sevgi duygularını ifade etmek istediklerini dile getirdi.

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