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        Amasya Valisi Doruk, Gümüşhacıköy'de incelemelerde bulundu

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhacıköy ilçesinde DSİ tarafından yaptırılan yatırımları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:23 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:25
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        Amasya Valisi Doruk, Gümüşhacıköy'de incelemelerde bulundu
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        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhacıköy ilçesinde DSİ tarafından yaptırılan yatırımları inceledi.

        Vali Doruk, Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, DSİ Amasya Şube Müdürü Turgut Yorulmaz ve resmi kurum müdürleri tarafından karşılandı.

        Doruk, Yeniköy Göleti Sulama Yenileme, Ovabaşı Elmalı Deresi Havzası Taşkın ve Rüsubat Kontrolü çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Doruk, 1986'da hizmete alınan sistemin sulama alanının klasik sistemde 350 hektar iken, basınçlı sulama ile 630,92 hektara yükseleceğini söyledi.

        Çalışmaların yüzde 35'inin tamamlandığını belirten Doruk, "Tarımsal sulamada bölge çiftçisine önemli destek sunmayı amaçlıyoruz. Projede, modern teknolojik altyapısı ve kapalı basınçlı sistemi ile suyun daha verimli kullanılması sağlanacak." dedi.

        Vali Doruk'a ziyaretinde AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan, AK Parti Amasya İl Başkanı Erkem Toto, Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ömer Civek eşlik etti.

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