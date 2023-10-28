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        Cumhuriyet'in doğum belgesinin imzalandığı Amasya kırmızı beyaza büründü

        Cumhuriyet'in doğum belgesi "Amasya Genelgesi'nin" yayımlandığı kent olan Amasya, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Türk ve Atatürk bayraklarıyla süslendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:49 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:49
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        Cumhuriyet'in doğum belgesinin imzalandığı Amasya kırmızı beyaza büründü
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        Cumhuriyet'in doğum belgesi "Amasya Genelgesi'nin" yayımlandığı kent olan Amasya, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Türk ve Atatürk bayraklarıyla süslendi.

        Kent genelinde cadde ve sokaklar Atatürk ve Türk bayraklarıyla süslendi, binalara bayraklar asıldı.

        Kent sakinlerinden Gökmen Türkoğlu, Amasya'nın bugün ayrı bir güzel olduğunu belirterek, "Her yer kırmızı beyaz. 100. yılımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

        Rusya'dan gelen Olekan Kaluf ise Azerbaycan'da doğması nedeniyle Türkçe konuşabildiğine işaret ederek, Türklerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Amasya'yı ziyarete gelen emekli öğretmen Tunsel Özten da Cumhuriyet'in 100. yılını tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu bir kentte kutlamdan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Esnaflık yapan Aslan Aylak da Amasya'nın bayraklarla süslenince çok güzel göründüğünü vurgulayarak, "Her taraf kırmızı beyaz. Amasya'mızın bu şekilde gözükmesi insanı duygulandırıyor. 100. yılımız kutlu olsun." dedi.

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