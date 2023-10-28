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        Gümüşhacıköy'de polis ve jandarmadan "100. yıl" kan bağışı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ve jandarma, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk Kızılaya 100 ünite kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:53 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:53
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        Gümüşhacıköy'de polis ve jandarmadan "100. yıl" kan bağışı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ve jandarma, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk Kızılaya 100 ünite kan bağışında bulundu.

        Kaymakamlık himayesinde, "100. yılda 100 ünite kan" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan Türk Kızılay Amasya Şubesi mobil aracında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığında görevli güvenlik güçleri, 100 ünite kan bağışı yaptı.

        Türk Kızılay Amasya Şubesi kan bağışçısı kazanım uzmanı Umut Köksal, AA muhabirine, önemli bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

        Bu tarz etkinlikleri tüm kurumlara tavsiye ettiklerini dile getiren Köksal, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulunuyor. Kanın tek kaynağı insandır. O yüzden kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç." dedi.

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