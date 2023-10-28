Gümüşhacıköy'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.
Gümüşhacıköy Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve İlçe Müftülüğü önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla sona erdi.
Yürüyüşe Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.