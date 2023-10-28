Merzifon'da çelenk sunma töreni düzenlendi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Ali Güldoğan, Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Albay Serkan Atalay ve Belediye Başkanı Alp Kargı tarafından çelenk sunuldu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Törene AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.