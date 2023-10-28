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        Merzifon'da Atatürk ve Cumhuriyet temalı resim sergisi açıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk ve Cumhuriyet temalı resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:15
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        Merzifon'da Atatürk ve Cumhuriyet temalı resim sergisi açıldı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk ve Cumhuriyet temalı resim sergisi açıldı.

        Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi (HEM) usta öğretici ve kursiyerleri tarafından yapılan resimler, Medrese Parkı'nda sergilendi.

        AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı ve Cumhuriyet Başsavcısı Ali Soylu tarafından açılışı yapılan sergiye daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Güldoğan, HEM Müdürü Zeynel Sözen’e organizasyon için teşekkür ederek, usta öğreticilerden çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

        Güldoğan, Cumhuriyet coşkusunun hiç sönmemesi temennisinde bulundu.

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