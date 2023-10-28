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        Merzifon'da Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:20 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:20
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        Merzifon'da Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
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        Amasya’nın Merzifon ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Merzifon Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Medrese Parkı'nda oryantiring etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılan 100 öğrenci, tarihi mekanlardaki hedefleri belirlenen sürede bulmak için yarıştı. İlçedeki çeşme, hamam, cami gibi tarihi mekanlara bırakılan hedeflere, öğrenciler harita ve pusula kullanarak belirlenen sürede ulaşmaya çalıştı.

        Yarışmanın ardından derece elde eden öğrencilere Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

        Güldoğan, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın onuru ve gurunu yaşadıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin ilçenin tanıtımına katkı sunacağını ifade etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla şiir dinletisi de gerçekleştirildi.

        Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen "100 Şair 100 Şiir" etkinliğine AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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