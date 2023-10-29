Suluova'da 2. Altın Soğan ve Pancar Güreş Festivali yapıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde "2. Altın Soğan ve Pancar Güreş Festivali" yapıldı.

Suluova Dernekler Platformu tarafından organize edilen ve 10 boyda yapılan güreşlerde 32‘si başpehlivan olmak üzere toplamda 170 güreşçi mücadele etti.

Yedikuğular Kuş Cenneti'nde düzenlenen karakucak güreşlerin finalindeki uzatmalarında yapılan puanlamada Orhan Okulu'yu yenen Ali Rıza Kaya başpehlivan oldu. Güreş ağalığını ise tekrar iş adamı Yunus Çelik kazandı.

Güreşçilere ödüllerini veren AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya ve Suluova bölgesinin güreş altyapısının güçlü olduğunu ve çok sayıda Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının çıktığını söyledi.

İpek, Suluova'da karakucak güreşlerini yeniden canlandıran derneklere teşekkür aderek, "İnşallah yapmış olduğunuz bu organizasyonlar bunun için yeniden filizlerin büyüdüğü, yeniden geliştiği güreşin büyüdüğü bir yer olacaktır. Bu arada Amasya'mız Cumhuriyetin kuruluşunun ilk adımının atıldığı yerdir. 'Milletin kaderini yine milletin azim ve kararlılığı belirleyecektir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin ilk kuruluş sözü Amasya'da söylenmiştir. 100. yılını kutluyoruz. Daha nice 100 yıllara bu bölgenin en büyük en güçlü devleti olarak daha nice 100 yıllara Cumhuriyetimizi büyüterek taşıyacağız." dedi.

Güreşlerin sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Amasya Şeker Fabrikası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan, Suluova Dernekler Platformu Başkanı Satılmış Erdem, Güreş Ağası Yunus Çelik ve protokol üyeleri tarafından verildi.