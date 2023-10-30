Amasya'da Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayı ile kutlandı Amasya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında vatandaşlar 100 metrelik bayrakla yürüdü.

Amasya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında vatandaşlar 100 metrelik bayrakla yürüdü.

Amasya Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği yürüyüşe katılan binlerce kişi, büyük bir coşkuyla Gençlik Merkezi önünden Yavuz Selim Meydanı'na yürüdü.

Vatandaşlar yürüyüş sırasında 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı.

Yavuz Selim Meydanı'nda İstiklal Marşı okundu, ardından 100. yıl mahyası yakıldı.

Merzifon ilçesinde de belediye önünde başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Çanakkale Şehitleri Parkı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından Kapalı Fuar Alanı'nda şarkıcı Mustafa Sandal konser verdi.

Konser için gelenler, Sandal'ın seslendirdiği şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nın kentte coşkuyla kutlandığını belirtti. Kargı, "Büyük kıvanç ve gururla görüyorum ki alan hınca hınç dolu. 7'den 70'e herkesi burada görmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah bizlerdeki bu heyecan, inanç olduğu sürece Cumhuriyet'imiz nice yüzyılları görecektir."

Kargı, Sandal'a teşekkür ederek, çeşitli hediyeler verdi.