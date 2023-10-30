Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da otobüsteki yolcuda uyuşturucu yakalandı

        Amasya'da şehirlerarası otobüsteki bir yolcunun üzerinde ve eşyaları arasında 202 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da otobüsteki yolcuda uyuşturucu yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da şehirlerarası otobüsteki bir yolcunun üzerinde ve eşyaları arasında 202 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Suluova ilçesindeki yol kontrolünde şehirlerarası otobüste arama yapıldı.

        Kontrolde, bir şüpheli şahsın üzerinde ve eşyaları arasında yapılan aramada 202 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Şüpheli, gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar!
        Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar!
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu

        Benzer Haberler

        Amasya'da Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayı ile kutlandı
        Amasya'da Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayı ile kutlandı
        Suluova ve Merzifon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Suluova ve Merzifon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Taşova'da Cumhuriyetin 100. yılı kutlandı
        Taşova'da Cumhuriyetin 100. yılı kutlandı
        Suluova'da 2. Altın Soğan ve Pancar Güreş Festivali yapıldı
        Suluova'da 2. Altın Soğan ve Pancar Güreş Festivali yapıldı
        Suluova'da fener alayı düzenlendi
        Suluova'da fener alayı düzenlendi
        Taşova'da fener alayı düzenlendi
        Taşova'da fener alayı düzenlendi