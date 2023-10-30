Amasya'da devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı
Amasya'da şarampole devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.
Amasya'da şarampole devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yağmur köyü yolunda asfalt çalışmasında M.H'nin kullandığı asfalt silindir makinesi şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İş makinesinin altında ayağı sıkışan operatör kurtarılarak Ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.