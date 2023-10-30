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        Suluova Akören köyünde yapılan yeni cami ibadete açıldı

        Suluova ilçesi Akören köyünde yapımı tamamlanan Akören Yeni Mahalle Camisi ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 17:04 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:04
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        Suluova Akören köyünde yapılan yeni cami ibadete açıldı
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        Suluova ilçesi Akören köyünde yapımı tamamlanan Akören Yeni Mahalle Camisi ibadete açıldı.

        Program Kanatpınar İmam Hatibi Murat Cantav’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Cami açılışına katılan AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

        Filistin'e yönelik zulmün devam ettiğini belirten İpek, "Bu katliama maruz kalan Filistin'de hayatlarını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir ve tüm Müslümanlara emanettir. Filistin Mescid-i Aksa’nın olduğu bölgedeki camiyi inşa eden Hz. Ömer'dir. Hz. Ömer ve Akören köyümüzdeki bu caminin yapımına katkı sunan tüm Hz. Ömerlerden Allah razı olsun." dedi.

        Belediye Başkanı Fatih Üçok da, "Cenabıhak yeni camimizi köyümüze ve halkımıza hayırlı eylesin, mabetlerimizin sayısını çoğaltsın. Bu cami ilçemizin en büyük köyüne çok yakıştı. Suluova şehir merkezimizde de 3 bin 500 kişilik modern bir cami yapıyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından caminin açılışı yapıldı.

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