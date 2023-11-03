Suluova'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi

Amasya'nın Suluova ilçesinde Filistin'e destek amacıyla kermes gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kermeste, gönüllülerin hazırladığı yiyecek ve giyecekler Filistinlilere destek için satışa sunuldu.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşananları anlatmak için kelimelerin yetmeyeceğini vurguladı.

Etkinliğe destek olanlara teşekkür eden Üçok, "Bu zülme Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşı duruş sergilemektedir. İnşallah bu böyle sürmeyecek, zulüm ile abat olunmaz. Bir gün İsrail de yıkılacak, Allah onları da perişan edecek. Cenabıhak bize de görmeyi nasip etsin. Filistin ve Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmayı nasip etsin inşallah. Bu anlamlı organizasyonu düzenleyen ilçe müftülüğümüze ve emeği geçen herkes teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya ise Filistin’e yardım amaçlı düzenlenen hayır kermesinin Kur’an kurslarında eğitim gören hanımlar, din görevlileri ve ilçe halkının desteğiyle yapıldığını kaydetti.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın yaptığı duanın ardından kermesin açılışı gerçekleştirildi.