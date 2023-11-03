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        Amasya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Amasya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:36 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:36
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        Amasya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Amasya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        TÜGVA ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte Sultan Beyazid Camisi önünde toplananlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Seyid Nejdet Geylani, grup adına yaptığı konuşmada, işgal güçlerinin saldırısı sonucu binlerce Filistinlinin şehit edildiğini, milyonlarca kadının eşini ve evlatlarını İsrail'in hukuksuz saldırıları sonucunda kaybettiğini söyledi.

        Siyonist İsrail'in Filistin'de günlerdir insanları vahşice katlettiğini anlatan Geylani, "Katletmeye de devam ediyor. Bu gaddarca saldırılarda onbinlerce savunmasız çocuk, kadın, yaşlı ve genç Filistinli şehit edildi. İHH ve TÜGVA olarak Gazze'de yaşanan ve vicdanımızı rahat bırakmayan, tek silahı bedeni olan çocukların, bebeklerin öldürülmesine karşı tepki göstermek istedik." dedi.

        Basın açıklamasının ardından katılımcılar dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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