Amasya'da lösemili çocuklar için Yalıboyu Evleri turuncuya büründü Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla destek olmak ve farkındalık amacıyla Amasya'da bulunan Yalıboyu Evleri ve Kral Kaya Mezarları turuncu renkle aydınlatıldı.

Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla destek olmak ve farkındalık amacıyla Amasya'da bulunan Yalıboyu Evleri ve Kral Kaya Mezarları turuncu renkle aydınlatıldı.

Amasya Valiliği İl Özel İdaresi tarafından, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla çocukların fiziki ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek, lösemi ile mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla kentin simge yapılarından Yalıboyu Evleri ve Kral Kaya Mezarlarının bulunduğu alandaki ışıklar turuncu renkle aydınlatıldı.

Bu ışıklandırma düzeninin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.