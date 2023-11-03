Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da lösemili çocuklar için Yalıboyu Evleri turuncuya büründü

        Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla destek olmak ve farkındalık amacıyla Amasya'da bulunan Yalıboyu Evleri ve Kral Kaya Mezarları turuncu renkle aydınlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 20:27 Güncelleme: 03.11.2023 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da lösemili çocuklar için Yalıboyu Evleri turuncuya büründü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla destek olmak ve farkındalık amacıyla Amasya'da bulunan Yalıboyu Evleri ve Kral Kaya Mezarları turuncu renkle aydınlatıldı.

        Amasya Valiliği İl Özel İdaresi tarafından, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla çocukların fiziki ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek, lösemi ile mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla kentin simge yapılarından Yalıboyu Evleri ve Kral Kaya Mezarlarının bulunduğu alandaki ışıklar turuncu renkle aydınlatıldı.

        Bu ışıklandırma düzeninin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar
        Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İstiklal'de sahte dolar dağıtanlar hakkında karar!
        İstiklal'de sahte dolar dağıtanlar hakkında karar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        Amasya'da itfaiyeciler havalandırma boşluğuna düşen kediyi duvarı delerek k...
        Amasya'da itfaiyeciler havalandırma boşluğuna düşen kediyi duvarı delerek k...
        Amasya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Amasya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Amasya'da meslek lisesi öğrencileri yetiştirdiği mantar ve mısırın hasadını...
        Amasya'da meslek lisesi öğrencileri yetiştirdiği mantar ve mısırın hasadını...
        Jandarmadan köydeki öğrencilere kitap hediyesi
        Jandarmadan köydeki öğrencilere kitap hediyesi
        Suluova'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi
        Suluova'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi
        Amasya'dan 420 kişi hacca gitmeye hak kazandı
        Amasya'dan 420 kişi hacca gitmeye hak kazandı