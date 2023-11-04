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        Amasya'da AK Parti'li gençler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        AK Parti Amasya İl Gençlik Kolları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:03
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        Amasya'da AK Parti'li gençler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
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        AK Parti Amasya İl Gençlik Kolları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        İl Gençlik Kolları Başkanı Başkanı Mehmet Aşık, parti binası önünden başlayıp, Şehzadeler Gezi Yolu'nda sona eren sessiz yürüyüşün ardından yaptığı basın açıklamasında, Gazze’den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına seyirci kalamayan, mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran gençler olarak toplandıklarını söyledi.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturduğunu vurgulayan Aşık, şöyle konuştu:

        "Gazze’deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları suspus olmuş hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya girmiştir. Saldırılarının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunulan, sükunete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan, bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine hatırlatılan İsrail, ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır."

        Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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